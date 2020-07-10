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Son dakika… Ayasofya kararına Rusya’dan flaş tepki

Danıştay'ın Ayasofya'nın müze statüsünü düşürüp cami yapılmasına ilişkin ilk tepki Rusya Ortodoks Kilisesi'nden geldi.

Sozcu.com.tr
16:46 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ayasofya kararına Rusya’dan flaş tepki

Rusya Ortodoks Kilisesi, “Ayasofya kararının daha büyük anlaşmazlıklara yol açabileceğini” belirterek gelişmeden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

AYRINTILAR AZ SONRA…

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