Son dakika… Ayasofya kararına Rusya’dan flaş tepki

Rusya Ortodoks Kilisesi, &#8220;Ayasofya kararının daha büyük anlaşmazlıklara yol açabileceğini&#8221; belirterek gelişmeden duydukları üzüntüyü dile getirdi.. AYRINTILAR AZ SONRA&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ayasofya-kararina-rusyadan-flas-tepki-5923659","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ayasofya-kararina-rusyadan-flas-tepki-5923659","pageType":"yazi","pageIdentifier":5923659,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Ayasofya kararu0131na Rusya&#8217;dan flau015f tepki"});aip('newsArticle', {"identifier":5923659,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ayasofya-kararina-rusyadan-flas-tepki-5923659/","headline":"Son dakika&#8230; Ayasofya kararu0131na Rusya&#8217;dan flau015f tepki","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["cami","Dan\\u0131\\u015ftay","Rusya","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":"2020-07-10 16:46:31","datePublished":"2020-07-10 16:46:31","dateModified":"2020-07-10 16:46:31","info":"{"seo_news":"false"}"});