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Son dakika… Berlin’den sonra Libya’dan kritik açıklama: Hafter’le bir daha masaya oturmayacağım

Libya Ulusal Mutabakat Yönetimi'nin başbakanı olan ve BM tarafından tanınan el-Serrac, dün Berlin'de gerçekleşen Libya Zirvesi sonrasında açıklama yaptı. Serrac, "Berlin'de ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter'le bir daha masaya oturmayacağım" dedi.

Sozcu.com.tr
16:42 -
Haberler Dünya
Son dakika… Berlin’den sonra Libya’dan kritik açıklama: Hafter’le bir daha masaya oturmayacağım

Muammer Kaddafi’nin ardından kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Dün Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkiye, ABD, Rusya, Fransa başta olmak üzere dünya liderlerinin bir araya getirdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter sonrasında Trablus yönetiminden çok sert bir açıklama geldi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Serrac’ın açıklamalarını Reuters haber ajansı acil koduyla geçti. Reuters’a konuşan Serrac, dün gerçekleşen zirve ile ilgili konuştu. Serrac, “Berlin’deki ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter’le bir daha masaya oturmayacağım” dedi.

Hafter’in kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Serrac, yabancı güçlerin Hafter’e baskı uygulayıp bunları açtırmazsa bunun korkunç bir sonucu olacağını söyledi. Serrac, “Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hal alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder” dedi.

ABD Almanya Dünya Fransa Haber Libya Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 16:51 20.01.2020
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