Son dakika… Bir ilk yaşandı: Astronotlar SpaceX ile gönderildi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi, tarihinde ilk defa özel bir şirkete ait hava aracıyla görev uçuşu gerçekleştirdi… Ünlü girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin geliştirdiği Crew Dragon isimli kapsül, Space X Falcon 9 roketi ile kalkış gerçekleştirdi.

Florida’da NASA’ya ait olan Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılan kalkışın başarılı geçtiği açıklandı. Kalkıştan bir saat sonra Crew Dragon’daki astronot Mike Hopkins açıklamalarda bulundu. Hopkins, “Bu çok iyi bir yolculuktu. Herkes gülümsüyordu” dedi.

Crew Dragon’un yörüngesini 27 saat içerisinde artırması beklenirken, bu süreç içerisinde astronotların yemek yemesi ve 8 saatlik uyku uyuması bekleniyor. Bu süreç sonunda uzay mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacak. Dünyanın yaklaşık 400 kilometre üzerinde olan uzay istasyonunda çalışmalara başlayacak ekibin operasyonu sonrasında ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden da bir tebrik mesajı attı.

Öte yandan NASA ve SpaceX uzay yolculuğunu kabin içindeki kameradan canlı olarak paylaştı. Görüntülerde astronotların bileğindeki yansıtıcı bileklik ise kafaları karıştırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı parlak nesnenin kumanda olduğunu söyledi. Fakat gerçekte bu parçanın bir ayna olduğu ve bu sayede astronotların kostümlerinin üzerinde yazan yönlendirme ve uyarıları okuyabildiği ortaya çıktı.

Astronotların kaskları yüzünden başlarını eğemedikleri için bu yönlendirmeleri okuyamadıkları ve bunların tersten yazıldığı için ayna ile okunabildiği açıklandı.