Elon Musk’a Türkiye çağrısı: Turksat-5A’yı durdurun

Onlarca yıldır çözülemeyen Dağlık Karabağ krizi geçen ayın 27’sinde tekrar tırmanmıştı… Yıllardır Dağlık Karabağ’ı işgal eden ve Ermenistan’dan başka hiçbir ülkenin tanımadığı bir forma soktuğu bölgede çatışmada devam ediyor. Ermenistan ordusu sivillerin hedef aldığı yerleşim yerlerini hedef alırken, Türkiye’nin Azerbaycan’a destek vermesi Ermeni lobisinin tepkisini çekti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ünlü girişimci ve iş insanı Elon Musk’ın şirketi SpaceX’te çalışanlara binlerce Ermeni tepki mesajı attı. TechCrunch isimli teknoloji üzerine yayınlar yapan internet sitesinin ele geçirdiği yazışmalarda birbirine benzer metinler kopyalanıp yapıştırıldı ve Elon Musk’ın Türkiye ile iş birliğini sonlandırması çağrısı yapıldı. SpaceX isimli şirketin gelecek ay ya da sonraki ayTürk uydusu Turksa-5A’yı uzaya fırlatacağını hatırlatan TechCrunch, yazışmalarda Musk’tan bu operasyonu iptal etmesinin istendiğini aktardı.

Airbus tarafından üretilen iletişim uydusu Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da kullanılacak. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan anlaşma için Elon Musk, Türkiye’ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

TechCrunch, çok ciddi paraların ödendiği ve çoktan imzaların atıldığı bir anlaşmanın iptal edilmeyeceğini öngördü. SpaceX’in ağırlıklı olarak askeri ve hükümetler düzeyinde ihaleler aldığı hatırlatılırken, SpaceX çalışanları ve Elon Musk’a gönderilen e-postaların Google’ın çöp mektup (spam) filtresini nasıl geçtiği henüz bilinmiyor. Bu e-postaların bireyler tarafından gönderildiğini söyleyen bazı yetkililer, “Bu insanlar seslerinin duyulması için bir araya geliyor. Biz bir grup değiliz Ermeni kökenli ABD’lileriz. Yarattığımız rahatsızlıktan özür dileriz” denildi.

İsmini açıklamayan bir kadın, “ABD ve NATO ülkelerinde Türkiye’ye yaptırım gündemde. SpaceX bütün bu faktörleri göz önüne alarak değerlendirme yapmalı ve Türkiye ile çalışmak isteyip istemediğine karar vermeli. Bu durum SpaceX’in karının kaybı anlamına gelse de dünyanın ilerlemesi için büyük bir adım” dedi.

PAYPAL’İ KURUP SATMIŞTI

Elon Musk, Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi. Güney Afrika asıllı ABD’li mucit ve girişimci olan Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992’de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD’nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu. Elon Mask, Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal’i oluşturdu.

2002 yılında online alışveriş devi eBay’e satan Elon Musk, aynı yıl SpaceX’i kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.