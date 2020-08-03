Son dakika… Bu iddia doğruysa durum çok vahim: Komşuda hükümet Covid-19 ölümlerini gizlemiş

Hem corona virüsü salgını hem de uygulanan yaptırımlar nedeniyle ekonomik bir darboğazın içine sürüklenen İran’da salgınla ilgili çok vahim bir iddia ortaya atıldı…

İngiliz medya kuruluşu BBC’nin Farsça yayın yapan servisi, elde ettiği belgeler ve araştırma neticesinde ülkedeki corona virüsü salgınının etkisinin açıklanandan çok daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. BBC Farsça servisi, İran Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurduğu sayıların, Tahran yönetiminin elindeki verilerle uyuşmadığını ve Covid-19’dan ölenlerin sayısının açıklanan sayıdan tam 3 kat daha fazla olduğunu aktardı.

Tahran yönetiminin verilerine göre 20 Temmuz’a kadar ülkede 42 binden fazla insan corona virüsü salgınından yaşamını yitirirken, İran Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası kamuoyuna yapılan açıklamaya göre ülkede 14 binden fazla insan hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI İKİ KAT FAZLAYMIŞ

Öte yandan Tahran yönetiminin corona virüsü vaka sayısını da gizlediği ve düşük gösterdiği ortaya çıktı… Resmi verilere göre ülkede 451.024 insanda corona virüsü tespit edildiği ortaya çıkarken, benzer bir şekilde İran Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı paylaşımlarda ülke genelindeki toplam vaka sayısı bunun neredeyse yarısı olan 278 bin seviyelerinde.

Salgının başladığı Çin’in ardından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve uzun bir süre boyunca “corona virüsü salgınının merkez üssü” haline gelen İran’da ilk vakanın da geç açıklandığı tespit edildi. BBC Farsça servisinin elde ettiği verilere göre İran’da Covid-19’a bağlı ilk ölüm 22 Ocak’ta kayıtlara geçti. Fakat bu tarih, Tahran yönetiminin resmi olarak ilk vakayı açıkladığı tarihten neredeyse 1 ay önceye tekabül ediyor.

BBC Farsça servisi bu veri ve bilgilerin isimsiz bir kaynaktan alındığını açıkladı. Gönderilen belgelerde hastaların yaşları, isimleri, semptomları, cinsiyetleri, hastanede ne kadar kaldıkları gibi birçok veri yer alıyor.

İsmini açıklamayan bir İranlı yetkili de İran Sağlık Bakanlığı’nın ülke içindeki istihbarat birimleri tarafından gözetim ve baskı altında olduğunu ve bu sebeple sağlık bakanlığı yetkililerinin salgını neredeyse görmezden geldiğini açıkladı.