Son dakika… Çavuşoğlu’dan Akıncı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün yaptığı, “Federal çözüm sağlanmazsa adadaki bölünmüşlük kalıcı olabilir. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin arkasındayım. Çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur. “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır’ siyaseti 1950’lerin sloganıdır” açıklamalarına yanıt verdi.

Çavuşoğlu, “Seçim zamanında Sayın Akıncı, Türkiye’yi malzeme yapıyor. Malzeme yaparak Türkiye’ye saldırmaya çalışılıyor. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Kıbrıs’ta ne hiçbir yerde çalışmadım. Kıbrıs’a dürüst olmayan siyasetçi yakışmıyor” dedi. (DHA)