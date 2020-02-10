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Son dakika… Corona virüsü: Dünya alarmda… Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her gün gelen 'son dakika' haberleriyle tüm dünyayı dehşete düşüren corona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 910'a yükseldi. Virüs Çin dışında neredeyse 30 ülkeye yayılırken, Çinli yetkililer 40 binden fazla kişinin virüsle enfekte olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü: Dünya alarmda… Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan dün akşam yapılan açıklamada, Wuhan şehrinde 97 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte küresel ölçekte ölü sayısı 910’a yükseldi. Corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar Çin ana karası dışında Hong Kong ile Filipinler’de birer ölümlü vaka görüldü. Çin’deki vaka sayısı 40 bin 171, Çin dışında ise 539’a çıktı.

Küresel çapta “acil durum” ilan eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün yayılmasının engellenmesi için çalışma yürütmek üzere bölgeye bir ekip gönderdi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Çin Dünya Filipinler Sağlık son dakika
Son güncelleme: 08:07 10.02.2020
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