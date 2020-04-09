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Son dakika… Corona virüsü sonrasında Wuhan’da evlilikler fırladı

Corona virüsü salgınının başladığı Wuhan'da bu hafta sokağa çıkma yasağı ve sıkı kurallar gevşetilirken, karantinada haftalar geçiren çiftler sokağa çıkar çıkmaz adeta evlilik için sıraya girdi. Bölgede evlilik başvuruları yüzde 300 arttı.

Sozcu.com.tr
08:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsü sonrasında Wuhan’da evlilikler fırladı

1.5 milyondan fazla insanı hasta eden ve 88 binden fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsünün başladığı Wuhan’da önlemler gevşetildi… Sokağa çıkmaya başlayan Wuhanlılar, evlilik başvurusunda rekor kırdı.

Evlerinde partnerleriyle  haftalardır karantinada kalan Wuhanlı çiftler, sokağa çıkar çıkmaz evlilik başvurusu yaptı. Dünyaca ünlü sanal alışveriş sitesi Alibaba’nın

alt markası olan Alipay, evlilik başvurusu yapanların oranının yüzde 300 arttığını duyurdu. Sosyal medyada birçok Çinli, evlilik başvurusu için gün ve saat kalmadığını da dile getirdi.

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