Son dakika… Corona virüsünde son durum: DSÖ’den korkutan uyarı

Aralık ayında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alarak korku ve panik yaratan corona virüsü ile ilgili bugün peş peşe açıklamalar yapıldı…

İspanya, İran, Rusya, İsviçre ve Endonezya gibi ülkeler güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaşırken, bu ülkelerin çoğun vaka ve ölüm sayısındaki artış dikkat çekti.

İSPANYA’DA UMUTLARI YOK EDEN ORAN

İtalya’nın ardından dünyada corona virüsüne bağlı ölümlerin en çok olduğu ikinci ülke İspanya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Ülkede son dört gündür düşüş eğilimi gösteren günlük can kaybı sayısı yeniden arttı.

2 Nisan’da 950 kişinin öldüğü İspanya’da o günün ardından ölüm sayıları düşüşe geçmiş ve en son dün yapılan açıklamada 637 kişinin yaşamını yitirmesi, “Acaba salgın bitiyor mu” umudunun yeşermesine sebep olmuştu.

Fakat İspanya Sağlık Bakanlığı, bugün ülkedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 743 olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada corona virüsüne bağlı toplam ölüm sayısı 13 bin 798’e çıkarken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 135 bin 32’den 140 bin 510’a yükseldi.

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İRAN’DA 133 İNSAN DAHA ÖLDÜ

Sınır komşumuz olan ve corona virüsünün en çok etkilediği Orta Doğu ülkesi olarak bilinen İran’dan da güncel veriler paylaşıldı… İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkedeki vaka ve ölüm sayısının arttığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 133 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 3 bin 872'ye yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 2 bin 89 artarak 62 bin 589’a ulaştı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier bugün sanal bir basın toplantısı düzenledi. Lindmeier, bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sonlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Lindmeier, “Yapılacak en önemli şeylerden biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. Bu aynı hastayken yataktan erken çıkmanız ve hızlı bir şekilde tekrar hastalık belirtileri göstermeniz gibi bir durum” dedi.

PARİS’TE YENİ YASAKLAR GELDİ

Fransa’nın başkenti Paris’te corona virüsüne karşı yeni önlemler alındı… Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo artık saat 10:00 ile 19:00 arasında dışarıda egzersiz yapılamayacağını duyurdu.

98 bin vakanın görüldüğü ülkenin başkentinin belediye başkanı Hidalgo, salgının yayılmasını engellemek için böyle bir karar alındığını söyledi. Hidalgo, “8 Nisan 2020 itibariyle 10:00 ile 19:00 arasında sokakta spor aktivitesi yapmak yasaklanmıştır” dedi.

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ALMANYA: ÖLÜM SAYISI ARTIYOR ÇÜNKÜ

Corona virüsüyle en etkili şekilde mücadele eden ülkelerin başında gelen Almanya’da ölüm sayısının artmasına ilişkin Robert Koch Enstitüsü’nden bir açıklama geldi… Robert Koch Enstitüsü’nü yöneten Lothar Wieler, “Özellikle bakım evleri ve benzeri yapılardaki ölüm oranları sebebiyle ciddi bir artış bekliyoruz” dedi.

Son 24 saat içerisinde 3834 yeni vaka ve 173 ölüm gerçekleştiğini açıklayan Robert Koch Enstitüsü, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 103.375 ve ölüm sayısının da 1810’a çıktığını açıkladı. Wieler, ülke genelinde yoğun bakım üniteleri ve ekipman konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını da dile getirdi.

Öte yandan Almanya’da geçen hafta toplam 332 bin 414 corona virüsü testi yapıldığı açıklandı. Bu rakam önceki haftaya göre yüzde 5.9’luk bir artış olduğunu gözler önüne serdi.



İSVİÇRE’DE SAYI ARTIYOR

İsviçreli yetkililer de corona virüsüne bağlı güncel verileri kamuoyu ile paylaştı…

Yapılan açıklamada corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 641’e çıktığı belirtilirken corona virüsü vaka sayısının da 21 bin 652’den 22.242’ye çıktığını açıkladı.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Uli Maurer bugün açıklama yaptı. Maurer, “Durum normal olmaktan çok uzak. Hükümet, doğru zaman gelince hangi kısıtlamanın daha kaldırılmasına yönelik farklı senaryolar üzerinde çalışıyor” dedi.

RUSYA’DA İLK KEZ 1000’İN ÜZERİNE ÇIKTI

Rusya'da ilk defa günlük vaka sayısı 1000'in üzerine çıktı… Rusya Krizle Mücadele Merkezi, son 24 saat içerisinde tespit edilen corona virüsü vaka sayısının 1154 arttığını açıkladı.



Ülkede corona virüsü vaka sayısı 7497'ye çıktığı açıklanırken, ölüm sayısında da bir artış gözlendiği belirtildi. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 11 arttığı belirtilirken toplam ölüm sayısının 58'e çıktığı duyuruldu.

JAPONYA’DA OHAL KARARI

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, başkent Tokyo ile birlikte 7 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Japonya nüfusunun yüzde 44'üne denk gelen bölgede 1 ay boyunca OHAL kurallarının uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan Japonya hükümeti 990 milyar dolarlık bir yardım paketi üzerinde çalışmalara devam edildiğini açıkladı. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip ülkesinde bu miktar, Japonya ekonomisinin yüzde 20'sine denk geliyor.

Geçen hafta içerisinde Tokyo'da vaka sayısı 1200'e çıkmış ve salı günü de 80 yeni vakanın görüldüğü açıklanmıştı. Japonya genelinde vaka sayısı 4 bini geçerken toplam 93 kişi de corona virüsüne bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi.

ENDONEZYA’DA 247 YENİ VAKA

Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilisi Ahmed Yurianto, son 24 saat içerisinde 247 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Yurianto, güncel verilere göre corona virüsüne bağlı vaka sayısının 2738'e çıktığını duyurdu. Açıklamada son 24 saat içerisinde 12 ölümün raporlandığı belirtilirken, ülkede corona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 221'e çıktı.

14.300 corona virüsü testinin yapıldığı ülkede 204 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HOLLANDA’DA DA SAYI ARTTI

Hollanda’da da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Hollanda Sağlık Enstitüsü, tespit edilen corona virüsü vaka sayısının 777 artarak 19.580’e ulaştığını açıkladı.

Yetkililer vaka sayısının yavaşlama eğilimi gösterdiğini açıklarken, ölüm sayısının da 234’ten 2101’e çıktığı belirtildi.