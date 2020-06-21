Son dakika… Corona virüsüyle gündem olmuştu: Bikinili hemşire yine şaşırttı

576 binden fazla corona virüsü vakasının tespit edildiği Rusya’da geçen aylarda tartışma yaratan 23 yaşındaki “bikinili hemşire” Nadia Zhukova yine gündem oldu…

Mayıs ayında Tulda’daki Bölge Hastanesi’nde Covid-19 hastalarına bakmakla sorumlu olan 23 yaşındaki Nadya Zhukova, havanın sıcak olmasından ve malzeme eksikliğinden dolayı kıyafetlerini çıkarmış ve bikinisinin üzerine şeffaf bir önlük giyerek hastalara müdahale etmişti.

Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından ülkede yeni bir tartışma başlamıştı. Rusya’da çalışan birçok sağlık çalışanı genç hemşireye destek vererek ekipman sıkıntısı yaşandığını dile getirse de Zhukova, daha sonra özür dilemişti.

“HÂLÂ UTANIYORUM”

Hastane yönetimi tarafından uyarı alan ve mesleğine devam eden genç hemşire, mesleğine devam ederken bir yandan da mankenlik yapmaya başladı. Bir Rus markası için kamera karşısına geçme kararı alan Zhukova, “Bikinili fotoğrafımın çekildiği günü hatırlayınca ve bu konuda konuşunca halen utanıyorum. O fotoğrafın çekildiğini hatırlıyorum ama bu kadar kısa sürede bu kadar hızla yayılmasını anlayamadım. Mesaim bittikten sonra insanların bana bu fotoğrafı ve haberleri gönderdiğini hatırlıyorum. Hemen bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Bu kadar ilgiye hazır değildim” ifadesini kullandı.

Zhukova, “İş arkadaşlarımın desteği benim için çok önemliydi. Bana çok destek oldular ve bu sayede disiplin cezam kaldırıldı. Şimdi mesleğime geri döndüm ama mankenlik tekliflerine de evet dedim. Aynı zamanda tıp eğitimime devam edeceğim ve bir doktor olmak istiyorum. İnsanları iyileştirmek istiyorum” yorumunu yaptı.

Genç hemşire, “Herkese şunu söylemek istiyorum, corona virüsü konusunda asla gevşemeyin. Maske takın ve sık sık dezenfektan kullanın. Eğer iyi hissetmiyorsanız ya da semptom gösteriyorsanız, geç kalmadan bir doktora başvurun” ifadesini kullandı.