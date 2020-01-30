Son dakika… Dev kruvaziyer gemisinde corona paniği!

Corona virüsü global çapta bir kriz halini alırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyaya alarmda olunması çağrısı yaptı. Salgının başladığı Çin’de ölü sayısı 170’e yükselirken, İtalya’da sıcak bir gelişme yaşandı.

Başkent Roma’nın kuzeyinde yer alan Civitavecchia Limanı’nda corona virüsü alarmı verildi. Limana demirleyen Costa Smeralda kruvaziyer gemisinde hastalık belirtileri gösteren iki Çinli turistin olduğu belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre çift oldukları öğrenilen ikilinin yüksek ateş ve solunum problemleri yaşadığı öne sürüldü. Yetkililere haber verilmesi üzerine gemiye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

6 bine yakın yolcunun tamamının taramadan geçirileceği gemi, İtalya’da demirlemeden önce, Fransa’nın Marsilya ile İspanya’nın Barcelona ve Mallorca kentlerine uğramıştı.

NTV’nin Türk yetkiliye dayandırdığı iddiaya göre gemide 30 Türk yolcunun bulunduğu öne sürüldü.