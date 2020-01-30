Sosyal medyayı karıştıran ‘corona’ şakası!

Yaptığı şakaları kayda alarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Rus bir genç, bu kez corona virüsüne yakalanmış bir hastayı taklit etti.

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehir merkezinde arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan genç, ağzına maske taktıktan sonra yürümeye başladı.

Bir anda yere yığılan gencin başında toplananlar olayın şaka olduğunu anlamadan yardım etmeye çalıştı. Kısa süre sonra gencin ayarladığı özel kıyafetli 2 kişi minibüsle gelerek sözde genci hastaneye kaldırdı.

O anlar genç tarafından sosyal medyaya yüklendi ve hızla yayıldı. Görüntüleri izleyenler, ciddi bir durumda şaka yapan ve bundan kazanç sağlamaya çalışan gencin yargılanması gerektiğini savunarak savcılara çağrıda bulundu. (İHA)