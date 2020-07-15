Son dakika… Dikkat çeken Covid-19 araştırması: Azaltmanın formülünü verdiler

ABD’de bulunan saygın üniversitelerden MIT bünyesindeki Sloan İşletme Fakültesi’nde görevli bilim insanları corona virüsünün uçaklardaki yayılma hızının yavaşlatılma formülünü hazırladı. Bilim insnaları geçen aylarda uçaklarda Covid-19 bulaşma oranının 4.300’de 1’den 7.700’de 1’e düştüğünü açıklayan profesörler Arnold Barnett ve George Eastman, uçakta corona virüsü bulaşmasının azalması için orta koltukların boş bırakılması gerektiğini söyledi.

“Uçak yolcuları için Covid-19 riski: Orta koltuk boş bırakılmalı mı” başlıklı makalede orta koltukların boş bırakılmasının sayısal olarak vaka riskini azalttığı açıklandı. Farklı ihtimaller ve olasılıklar üzerinden hesaplama yapıldığı açıklanırken araştırmada en sık tercih edilen uçak modelleri Airbus 320 ve Boeing 737’nin ekonomi sınıfındaki yolcular üzerinde modelleme yapıldığı belirtildi.

ABD’de 1 Temmuz itibariyle, American Airlines, Spirit, United Airlines ortadaki koltuklara da yolcu kabul ediyor. Delta, JetBlue, Southwest Airlines ise orta koltukları boş bırakıyor.