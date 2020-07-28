Son dakika… DSÖ’den corona virüsü açıklaması: Bulaşmada havaların bir etkisi yok

Dünya Sağlık Örgütü’nün Sözcüsü Margaret Harris, düzenlediği sanal basın toplantısında corona virüsü salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce sık sık gündeme gelen, “Soğuk havalar gelince corona virüsü salgını tekrar artacak” iddiası ile ilgili konuşan Harris, “İnsanlar halen mevsimler ve hava durumunun Covid-19’un yayılmasıyla ilgisi olduğunu düşünüyor corona virüsü, influenza gibi mevsimsel değişikliklerdeki gibi hareket etmiyor. Şunu iyice anlamamız gerekiyor, bu yeni bir virüs ve diğerlerinden farklı davranıyor” dedi.

Harris sözlerine, “Corona virüsü ile ilgili ikinci dalga, üçüncü dalga gibi tanımlar yapmamak gerek. Bu çok büyük bir dalga. Yükseldiği ve düştüğü zamanlar olacak. Yapabileceğimiz en iyi şey onu düz hale getirmek ve etkisini yere sermek” diyerek devam etti.