Son dakika… Dünya yeni yıla girdi, en parlak ışık Gazze’den

Dünya yeni bir umutla temiz bir başlangıç dilekleriyle 2020’ye girdi… Başta Sydney, Berlin, Tokyo, New York, Auckland ve Londra gibi metropoller olmak üzere birçok büyük şehirde şatafatlı kutlamalar düzenlendi.

Havai fişeklerin, animasyon ve ışık gösterilerinin, büyük sahne ışıkları altında performans yapan şarkıcı, müzisyen ve dansçıların eşlik ettiği kutlamalar uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşlarının gündemine oturdu. Fotoğraflar uluslararası medya kuruluşlarının, “Dünya 2020’ye kutlamalarla girdi” temalı haberlerde geniş yer bulurken Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bir fotoğraf karesi bütün bu parıltıyı ve şatafatı gölgede bıraktı.

Servis edilen fotoğraflarda yıllardır İsrail ablukası altında zor şartlar altında yaşayan Gazzelilerin diğer ülkelerdeki kutlamaların aksine oldukça mütevazı bir şekilde 2020’yi kutladıkları gözler önüne serildi. Fotoğraflarda Gazze kentinin sahilinde bir araya gelen iki Filistinli gencin Noel Baba kıyafetiyle ateş gösterisi yaptığı görülüyor. Yeni yıla yeni bir umut, ablukanın kaldırılması, sağlık ve eğitim hizmetlerinin artırılması gibi dilekleriyle giren Gazzelilerin tek dileği “insan gibi yaşamak”.

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Gazze’de yeni yıl kutlamaları kapsamında Gazze kentinin sahilinde bir araya gelen iki Filistinli genç, Noel Baba kıyafeti giyerek ateşbaz gösterisi sundu.