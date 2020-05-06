Son dakika… Endonezya’da 6.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD da Endonezya açıklarında, Banda Denizi’nde, 6,9 büyüklüğünde ve yerin 113 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini belirterek gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 6.8 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Endonezyalı yetkililer, depremin Hint okyanusu bölgesini etkileyen bir tsunami üretemeyeceğini açıkladı.

Öte yandan depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.