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Son dakika… Endonezya’da 6.9 büyüklüğünde deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Endonezya'da yerel saatle 13.53'te yerin 112 kilometre derinliğinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami riskinin olmadığı açıklandı.

17:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Endonezya’da 6.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD da Endonezya açıklarında, Banda Denizi’nde, 6,9 büyüklüğünde ve yerin 113 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini belirterek gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin 6.8 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

Endonezyalı yetkililer, depremin Hint okyanusu bölgesini etkileyen bir tsunami üretemeyeceğini açıkladı.

Öte yandan depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) göre depremin meydana geldiği yer. FOTO: EMSC

Amerika Amerika Birleşik Devletleri Avrupa deprem Endonezya Jeoloji son dakika
Son güncelleme: 18:23 06.05.2020
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