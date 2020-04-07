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Son dakika… Fransa’da kritik gelişme! Bir günde bin 417 kişi öldü

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'dan kötü haber geldi. Ülkede son 24 saatte bin 417 kişinin ölmesi sonucu ölü sayısı 10 bini, 11 bin 59 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından da hasta sayısı 100 bini aştı.

Sozcu.com.tr
20:43 -
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa’da kritik gelişme! Bir günde bin 417 kişi öldü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fransa’da son 24 saat içinde bin 417 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 10 bin 328 oldu.

Fransa, İtalya, İspanya ve ABD’nin ardından 10 bin sınırını aşan dördüncü ülke oldu.

Ülkede son 24 saat içinde 11 bin 59 yeni vaka tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı da 100 bin sınırını aşarak 109 bin 69’a yükseldi.

Vaka sayısında da Fransa, ABD, İspanya ve İtalya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke oldu.

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Son güncelleme: 20:54 07.04.2020
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