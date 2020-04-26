Son dakika… İngiltere’den corona virüsü hamlesi: Oxford, antikor testi geliştirdi

Galler Prensi Charles ve Başbakan Boris Johnson gibi üst düzey isimlerin corona virüsüyle ölüm-kalım savaşı verdiği İngiltere’den uzun bir sürenin ardından ilk kez iyi haberler geldi…

Geçen haftalarda corona virüsü dolayısıyla yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yarın göreve başlayacağının açıklanmasından sonra Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları doğru tespit oranına sahip antikor testlerinin geliştirildiğini resmen açıkladı. 20 dakika içerisinde antikor testi yapan kitlerin Haziran ayında üretileceği belirtildi.

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20 dakika içerisinde insanların corona virüsüne karşı bağışıklığı olup olmadığının test edileceği özel kitlerin Haziran ayından itibaren haftada 1 milyon üretileceği belirtildi. Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları her bir testin maliyetinin 10 İngiliz Poundu (yaklaşık 80 TL) olduğunu açıklarken, iğne ucu kadar bir kan örneğinin test için yeterli olacağını açıkladı.

İngiliz basını hükümetin, “Oyunun kurallarını değiştiren” test kitlerinden 50 milyon sipariş verdiğini yazdı. Bu testler aracılığıyla insanların corona virüsüne karşı bağışıklığı olup olmadığı tespit edilecek. Bağışıklığı olanların tekrar çalışmaya ve gündelik yaşama dönmesinin önü açılacak.

ANKETLERDE İNGİLİZ HÜKÜMETİ ÇAKILDI

Öte yandan Observer için Opinium isimli araştırma şirketinin yaptığı anket ülke gündemine oturdu. Yapılan ankette İngiliz hükümetinin corona virüsü ile ilgili adım, karar ve önlemlerine güven duyulmadığı ortaya çıktı.

Araştırmaya katılanların yüzde 15’i İngiliz hükümetinin test kitleri konusunda başarılı hareket ettiğini düşünürken iki hafta önce yapılan benzer bir ankette bu sonuç yüzde 22’de kalmıştı.

Öte yandan test konusunda ankete katılanların yüzde 57’si bakanların kararı ve hamlelerini başarısız buldu.