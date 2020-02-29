Son dakika… İran’da corona virüsünün önüne geçilemiyor! Ölü sayısı 43’e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Jahanpur, dünyayı kasıp kavuran corona virüsüyle ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Reuters’ın geçtiği habere göre, Çin dışında virüsten en çok etkilenen İran’da son 24 saat içinde 295 yeni vaka tespit edilmesinin ardından toplam sayı 593’e ulaştı.

9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte İran’da corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43’e yükseldi.

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsüyle ilgili verileri derleyen ‘worldometers’ın verilerine göre, dünya genelinde ölü sayısı 2 bin 933 olarak kaydedildi. Virüsle bağlantılı vaka sayısı ise 85 bin 691 olarak paylaşıldı.

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