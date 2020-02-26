Son dakika… İran’dan korkutan açıklama: Ölü sayısı 19’a yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünya çapında bir sağlık krizine dönüşen corona virüsünde kötü haberler gelmeye devam ediyor. Çin’den sonra en çok vakanın görüldüğü İran’da sayılar önlemez bir şekilde artıyor.

Reuters’ın geçtiği son dakika gelişmesine göre İran’da son 24 saatte 44 yeni corona virüsü vakası daha tespit edildi. Ölü sayısı da artış gösterirken, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 19’a ulaştı.

İran’da açıklanan son verilere göre toplam vaka sayısı 139’a yükseldi.

FRANSA’DA İKİNCİ ÖLÜM

Virüs Avrupa’da da can almaya devam ediyor. Fransa, ülkede ikinci ölümün meydana geldiğini ve 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam sayının 17’ye ulaştığını duyurdu. Fransız Sağlık Bakanlığı’ndan Jerome Salomon, ölen kişinin 60 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğunu ifade etti.

Avrupa’da virüsün en yaygın olduğu ülke olan İtalya’da ise son yapılan açıklamalara göre ölü sayısı 11 olarak paylaşıldı. Ülkede şu ana dek 322 corona virüsü vakası tespit edildi.

GÜNEY AMERİKA’DA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Brezilya hükümeti, ülkede ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bu virüsün Güney Amerika’da görüldüğü ilk bölge oldu.

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