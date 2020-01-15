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Son dakika… İran’dan tansiyonu yükselten açıklama: Bugün ABD, yarın ise AB tehlikeye girer

ABD-İran geriliminde tansiyon bir nebze düşse de, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den gündeme oturacak açıklamalar geldi. Reuters'ın aktardığı habere göre Ruhani, bölgedeki ABD askerlerinin güvende olmadığını söylerken, "Yarın AB askerleri de tehlikeye girebilir" dedi.

Sozcu.com.tr
11:54 -
Haberler Dünya
Son dakika… İran’dan tansiyonu yükselten açıklama: Bugün ABD, yarın ise AB tehlikeye girer

ABD ve İran arasında Kasım Süleymani suikastıyla tırmanan, Irak’taki üslerin bombalanmasıyla zirveye çıkan gerilimde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran’ın, üsleri vurduğu gün Ukrayna uçağını düşürmesiyle boyut değiştiren olaylarla ilgili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ukrayna uçağının vurulması sonucu 176 kişi hayatını kaybetti.

176 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçağın vurulmasının affedilemez bir hata olduğunu belirten Ruhani, “Bu trajik olay dikkatlice soruşturulmalı. Söz konusu durumda tek bir kişi sorumlu tutulamaz” dedi.

‘SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK’

İran Silahlı Kuvvetleri’nin sorumluluğu üzerine almasının önemli bir ilk adım olduğuna dikkat çeken Ruhani, benzer bir olayın tekrarlanmayacağını ve sorumluların cezalandırılacağının garantisini verdi.

ABD’nin Orta Doğu’yu güvensiz bir ortama sürüklediğini savunan Ruhani, Washington yönetimini işledikleri suçlar nedeniyle özür dilemeye çağırdı. Bölgedeki ABD askerlerinin güvende olmadığını iddia eden Ruhani, “Bu yarın AB askerleri için de geçerli olabilir. Onlar da tehlikede olabilir” diye konuştu.

Ruhani, Orta Doğu’daki tüm yabancı askerlerin bölgeyi terk etmesi çağrısı yaptı.

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Son güncelleme: 12:20 15.01.2020
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