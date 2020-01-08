Elçilik baskını, suikast, füze saldırısı… ABD-İran 9 günde savaşın eşiğine böyle geldi!

2019 yılının son gününde ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçilik binası önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, Hizbullah Tugayları'na düzenlenen saldırıyı protesto etti. Öfkeli kalabalık sloganların ardından binanın duvarını ateşe verirken, Büyükelçi ve çalışanlar hızla bölgeden tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, olaylara sert tepki gösterirken yaşananların sorumlusunun İran olduğunu söyledi. Trump’ın açıklamalarından üç gün sonra, ABD’ye ait insansız hava araçları Başkan’ın talimatıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in de bulunduğu konvoya saldırı düzenledi.

‘SAVAŞI DURDURMAK İÇİN…’

Saldırıda Süleymani ve Mühendis de dahil 10 kişi hayatını kaybetti. Trump, Süleymani suikastına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık. Tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz. Süleymani'nin terör dönemi sona ermiştir. O daha önce ortadan kaldırılmalıydı, bu yapılsaydı birçok hayat kurtarılabilirdi” ifadelerini kullandı.

HER KADEMEDEN İNTİKAM SESLERİ

İran’ı yasa boğan ölüm sonrası başta dini lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere her kademeden ‘intikam’ sesleri yükseldi. Üç günlük yas ilan eden Hamaney, “Suçluları acı bir intikam bekliyor. Tüm düşmanlar bilmelidir ki cihat direnişi iki kat motivasyonla sürecek ve bu kutsal savaşta kesin zafer savaşçılarımızın olacak” dedi.

Ruhani ise, “İnsanlık dışı gaddarlıklarıyla uluslararası hukukun en temel kaidelerini ayaklar altına alan bu işgalci rejim, bu ülkenin utanç dolu sayfalarına başka bir leke daha ekledi. Bu korkunç suçun intikamı kuşkusuz alınacaktır” diye konuştu.

CENAZESİNDE İZDİHAM ÇIKTI

İran’ın atacağı adımlar uluslararası kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline gelirken, yerel basın Tahran yönetiminin 13 farklı senaryo üzerinde durduğunu yazdı. Bu tartışmalar sürerken Süleymani için hem Irak’ta hem de İran’da törenler düzenlendi. Dün Süleymani’nin memleketi Kirman’da son kez tören düzenlenirken, yaşanan izdiham nedeniyle cenaze toprağa verilemedi. Çıkan olaylarda 50’yi aşkın kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi New York’ta son yaşananların ışığında toplanmaya hazırlanırken, ABD yönetimi tartışmalı bir karara imza attı. Zirveye katılması beklenen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e vize verilmedi.

80 ASKER ÖLDÜ İDDİASI

ABD’nin kararı tartışılırken, dünyanın nefesini tuttuğu gelişme bu sabaha karşı yaşandı. İran, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD’nin Irak’taki iki üssüne füze saldırısı düzenledi. İran’dan yapılan açıklamada, Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ile Erbil’deki bir üssün vurulduğu ve 80 ABD askerinin öldüğü duyuruldu.

Saldırı sonrası açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. Maddesi uyarınca meşru savunma çerçevesinde orantılı önlemler aldığını ve sonuca ulaştırdığını söyledi. Zarif, “Gerilimi tırmandırmak ya da savaş peşinde değiliz, fakat herhangi bir saldırıya karşı kendimizi savunacağız” dedi.

‘BACAKLARINI KESTİK’

Zarif’in ardından Ruhani de bir değerlendirme yaparken, “Washington Kasım Süleymani'yi öldürerek kolumuzu kesmiş olabilir ama bu saldırıyla Amerika'nın bölgedeki bacağı kesildi” ifadesini kullandı.

Saldırı sonrası gözlerin çevrildiği Trump ise sosyal medyadan yaptığı ilk değerlendirmesinde, “Her şey yolunda! Irak'ta bulunan iki askeri üsse İran'dan füze fırlatıldı. Kayıp ya da hasar değerlendirmesi şu anda yapılıyor. Şimdiye kadar çok iyi! Dünyadaki her yerde fersah fersah en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz. Yarın sabah bir açıklama yapacağım” yazdı.

İLGİLİ HABER İran'ın ABD'ye yaptığı misillemeyi sevinçle karşıladılar

Uluslararası kamuoyu bölgede sükunet çağrıları yaparken, ABD’ye yapılan misilleme İran’ın başkenti Tahran’da sevinçle karşılandı. Başkent sokaklarına çıkan binlerce kişi Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyarak “ABD'ye ölüm” sloganları attı.

ABD üslerine yapılan saldırıdan hemen sonra, izdiham nedeniyle toprağa verilemeyen Süleymani’nin yerel saatle 06.00’da defnedildiği duyuruldu.

İLGİLİ HABER Son dakika: İran'da uçak kazası! 176 kişi taşıyan yolcu uçağı düştü! Maalesef...

İLGİLİ HABER ABD-İran savaşın eşiğinde! Bundan sonra ne olacak? İşte olası senaryolar