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Son dakika… İtalya’da son 24 saatte 681 kişi daha öldü

Corona virüsü salgını nedeniyle en çok ölümlerin yaşandığı İtalya'da, son 24 saat için hayatını kaybeden kişi sayısı açıklandı. Ülkede bir günde 681 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 15 bin 362'ye yükseldi.

19:18 -
Haberler Dünya
Son dakika… İtalya’da son 24 saatte 681 kişi daha öldü

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıklamasına göre, corona virüsü nedeniyle ülkede son 24 saat içinde 681 kişi daha öldü.

Reuters’ta yer alan habere göre, toplam ölü sayısı 15 bin 362’ye yükselirken, vaka sayısı da 4 bin 805 artarak 124 bin 632 oldu.

Avrupa'da salgının merkezi olan ve 15 binden fazla vatandaşını kaybeden İtalya'dan gelen son bilgilere göre, ülkedeki günlük can kaybı ve yeni vaka sayılarında düşüş görülüyor.

İtalyan yetkililer, 21 Mart'ta görülen 6 bin 557 vakanın ardından, teyit edilmiş vaka sayısında günden güne düşüş yaşandığını, bu durumun umut verici olduğunu belirtmişti.

Ülkede bir hafta içinde günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar geriledi. Ülkede görülen en yüksek ölüm ise 919 ölüm ile 27 Mart'ta yaşanmıştı.

İtalyan Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

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Avrupa Corona İtalya Ölüm son dakika
Son güncelleme: 19:52 04.04.2020
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