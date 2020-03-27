Son dakika… İtalya’da korkunç rekor! Ölü sayısı açıklandı

İtalya Sivil Savunma Ajansı, 21 Şubat’ta ülkede ortaya çıkan corona virüsü salgınında bir gün içinde en yüksek ölü sayısını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, İtalya’da son 24 saat içinde 919 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 9 bin 134’e yükseldi.

İtalya’da Perşembe günü 712 kişi, çarşamba günü 683 kişi, salı günü 743 kişi , pazartesi ise 602 kişi hayatını kaybetmişti.

VAKA SAYISI ÇİN’İ GEÇTİ

İtalya’da son 24 saat içinde ülkede 5 bin 909 yeni vaka tespit edildi. Ülkede vaka sayısının 80 bin 539’dan 86 bin 498’e yükseldiği açıklandı.

Açıklanan vaka sayılarının ardından ABD’nin ardından İtalya’ da Çin’i geçti. ABD’de vaka sayısı 93 bini aşarken, Çin’de vaka sayısı 81 binin üstünde.

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