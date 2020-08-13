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Son dakika… Komşu Irak’ta günlük vakalar rekor kırdı: 3 bin 841

Güneydeki komşumuz Irak'ta günlük vakalar hızlı bir artış gösterdi. Irak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 841 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Sozcu.com.tr
18:17 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşu Irak’ta günlük vakalar rekor kırdı: 3 bin 841

İlk vakanın Şubat ayında tespit edildiği Irak’ta corona virüsü salgını giderek daha kötü bir hal alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre ilk vakanın açıklanmasının ardından 6 ay geçmesine rağmen günlük vakalardaki artış devam ediyor.

Son 24 saatte yapılan testlere göre Irak’ta 3 bin 841 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Ülkedeki toplam vakalar 5 bin 641 ölümle birlikte 164 bin 277’ye yükselmiş oldu.

Irak ile Türkiye arasındaki uçuşlar vakaların artmasının ardından askıya alınmıştı. Reuters

EKONOMİ DİZ ÇÖKTÜ

Covid-19 Irak’ın kırılgan ekonomisini dizlerinin üzerine çöktürdü.

Ülke kötü ekonomik koşullar altında aldığı uçuş yasaklarını Temmuz ayında kaldırmıştı.

Yasakların kalkmasının ardından vaka sayılarında da hızlı bir artış görüldü.

Irak Ortadoğu’daki Covid-19 salgınıyla vurulan ülkelerin başında geliyor ancak hâlâ 300 binden fazla vakası bulunan İran’ın gerisinde yer alıyor.

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Son güncelleme: 18:25 13.08.2020
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