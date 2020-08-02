Irak, Türkiye’den yapılan uçuşları askıya aldı

Komşu Irak’a aylar sonra başlayan uçuşlar yeniden askıya alındı.

Irak Sivil Havacılık İdaresi, ‘Türkiye’deki corona virüsü vakalarında görülen artış’ nedeniyle uçuşların yeniden askıya alındığını duyurdu.

Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamadaysa, ‘Türkiye'nin Irak'a tüm uçuşları 1 Eylül 2020'ye kadar durdurması' nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki havalimanları, geçtiğimiz hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı. Türk havayolları da, 1 Ağustos (dün) itibarıyla uçuş listesine Irak'ın da eklendiğini açıklamıştı. Dün, aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.