Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran teknik direktörlerden Ersun Yanal, SMEX Sports YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsmail Kartal'ın tribün tepkileri ve yaşadığı baskı nedeniyle görevi bırakma kararı almasını eleştiren Yanal, kulübün yapısı gereği bu stresin göğüslenmesi gerektiğini vurguladı.

"O ZAMAN BU İŞİ YAPMAYACAKSIN"

Kendi kariyerinden bir örnekle durumu kıyaslayan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Hoca'nın Beşiktaş maçından bu yana nasıl bir ruh halinde olduğunu anlıyorum. Ancak 'İlaç alıyorum' diyorsan o zaman bu işi yapmayacaksın. Ben Galatasaray derbisinden bir gece önce anjiyo oldum, bana 6 stent takıldı ve ben ertesi gün o derbiye çıktım. Hepimiz bu stresle yaşıyoruz. Türkiye'de eleştirilmek ve tepki görmek ne yazık ki çok normal. Fenerbahçe gibi stres yüklü bir camiada alınan kararların arkasında durup dayanmak zorundasınız; duramazsanız takıma zarar verirsiniz."

"AZİZ YILDIRIM İLE BİR ARADA ZARAR VERİRİZ"

Yanal, yeniden Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği yönündeki soruya net bir dille yanıt verdi. Mevcut yönetim anlayışıyla bir araya gelmelerinin kulübe fayda sağlamayacağını dile getiren Yanal, "Fenerbahçe 17. sıradayken hiçbir mazeret üretmeden geldik. Ancak bugün kulübün başında bir başkan var ve Aziz Yıldırım hocasının arkasında duran bir söylem sergiliyor. Biz Aziz Bey ile bir araya gelirsek Fenerbahçe'ye yarar değil, zarar veririz. Fenerbahçe, Aziz Bey'in tercihleriyle yoluna devam etmeli" açıklamasını yaptı.

"YENİ HOCA ŞART"

Aziz Yıldırım'ın istifayı reddetmesini zekice bir zaman kazanma hamlesi olarak yorumlayan Ersun Yanal, saha içi dengelerin bozulduğunu iddia etti:

Kartal'ın otoritesini kaybettiğini savunan Yanal, "Başkanın yaptığı açıklama zekice bir top çevirmedir, camianın ayarını yapmıştır. Ancak bu saatten sonra futbolcular sahada İsmail Kartal'ın etkisini hissetmeyecektir. Bana göre İsmail Kartal dönemi kapanmıştır ve kapanmalıdır da" dedi.

Yeni bir teknik direktörün göreve geleceğini vurgulayan tecrübeli isim, "Fenerbahçe yönetimi acilen ligi ve Avrupa'yı tanıyan yeni bir teknik adamı göreve getirecektir. Bu isim net bir şekilde İsmail Kartal olmayacak. Ben de olmamalıyım çünkü yönetimle anlaşamayız" diye konuştu.