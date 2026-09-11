Premier Lig'de sergilediği performansla beklentilerin üzerine çıkan Hull City'nin 27 yaşındaki Galli kanat oyuncusu Sorba Thomas, kulüp tesislerine kısa bir mesafede trafik kazası geçirdi. Deneyimli futbolcunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı SUV tipi araç kontrolden çıkarak ters takla attı. Kazanın ardından aracın hurdaya döndüğü anlara ait görsellerin sosyal medyada yayılması taraftarlar arasında büyük endişe yarattı. KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından İngiliz ekibinden oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme geldi. Galli futbolcunun kazayı mucizevi bir şekilde yara almadan atlattığı duyuruldu. Hull City Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, sosyal medyada dolaşan ve oyuncumuz Sorba Thomas'ın aracına ait olan görüntülerin farkındadır. Taraftarlarımıza, futbolcumuzun herhangi bir yaralanma yaşamadığını ve araçtan tamamen yara almadan çıktığını memnuniyetle bildiririz."

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