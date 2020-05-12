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Kremlin’de şok: Peskov’da corona çıktı

Son haftalarda günlük vaka sayısının 10 binlerin altına inmediği Rusya'da Kremlin Sözcüsü Peskov da corona virüsüne yakalandı.

Sozcu.com.tr
15:30 -
Haberler Dünya
Kremlin’de şok: Peskov’da corona çıktı

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü haline gelen Rusya’da, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e en yakın isimlerden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un da corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Test sonuçları pozitif çıkan ve hastanede olduğu belirtilen Peskov, Rus haber ajansı Interfax’a konuştu. Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Peskov durumuyla ilgili bilgi verirken, “Evet, hastayım. Tedavi altına alındım” ifadelerini kullandı.

Putin, görüşmelerini telekonferansla yürütüyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun süredir kabine toplantıları da dahil olmak üzere görüşmelerini telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Peskov ve Putin’in bir teması da bulunmadığı belirtiliyor.

BAŞBAKAN DA YAKALANMIŞTI

Peskov’un yanı sıra hasta olduğunu açıklayan bir başka üst düzey isim de Başbakan Mişustin’di. 30 Nisan’da corona virüsüne yakalandığını duyuran Mişustin, kendisini karantinaya aldığını söylemişti.

VAKA SAYISI 232 BİNİ GEÇTİ

Bir haftayı aşkın süredir günlük corona virüsü vaka sayısının 10 binin altına inmediği Rusya, geçen hafta içerisinde toplam vaka sayısında İtalya, Fransa ve Almanya’yı geçtikten sonra bugün de Birleşik Krallık’ı geride bırakmıştı.

Resmi verilere göre Rusya’da toplam 232 bin 243 vaka tespit edilirken 2 bin 116 insan yaşamını yitirdi.

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Son güncelleme: 09:57 14.05.2020
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