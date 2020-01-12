Son dakika… Libya’da yeni gelişme! Hafter ateşkesi kabul etti

Reuters’ın geçtiği son dakika habere göre, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Rusya ve Türkiye’nin ateşkes çağrısını şartlı olarak kabul etti. Libya’da ateşkesin bu gece devreye gireceği belirtildi.

8 Ocak Çarşamba günü İstanbul’da Türkakım doğalgaz boru hattını açılışında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da ateşkes çağrısında bulunmuştu.

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Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Merkel, Libya’daki ateşkes görüşmelerinin Berlin’de gerçekleştirilmesini teklif etmişti.



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