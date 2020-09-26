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Son dakika… Lübnan Başbakanı Mustafa Edip’ten istifa kararı

Lübnan'da 190 kişinin öldüğü amonyum nitrat patlamasından sonra Başbakan Hasan Diyab'ın istifasıyla başlayan kaos bir türlü dinmiyor. Hükümeti kurmakla görevlendirilen yeni Başbakan Mustafa Edip de istifa ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
12:30 -
Haberler Dünya
Son dakika… Lübnan Başbakanı Mustafa Edip’ten istifa kararı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen amonyum nitrat patlamasının ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ancak ülkedeki siyasi kriz ortamı bir türlü durulmuş değil.

Patlamanın ardından Başbakan Hasan Diyab istifa kararı alırken, Cumhurbaşkanı Mişel Avn yeni hükümet kurulana kadar Diyab’dan görevini sürdürmesini istemişti.

AVN’LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA AÇIKLADI

Avn’ın bu talebi karşılık bulmazken, Lübnan’ın Almanya Büyükelçisi Mustafa Edip yeni hükümeti kurması için görevlendirildi. Ağustos ayının sonunda Başbakan olan Edip, kabineyi oluşturmada engellere takılınca istifa kararı aldı.

Bugün Cumhurbaşkanı Avn’la Baabda Sarayı’nda bir araya gelen Edip, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Edip, hükümeti kurmayı başaramadığı için görevi bırakma yolunu seçtiğini duyurdu.

MACRON’DAN YAPTIRIM TEHDİDİ

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana ekonomik krizle mücadele eden Lübnan’da, patlamayla birlikte siyasilerin üzerindeki baskı iyiden iyiye artmıştı. 190 kişinin hayatını kaybettiği olaydan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkeye iki kez ziyarette bulundu. Siyasi reform çağrısı yapan Macron, aksi takdirde yaptırımların devreye gireceğini söylemişti.

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Son güncelleme: 12:37 26.09.2020
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