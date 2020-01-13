Son dakika… Moskova’daki yuvarlak masada flaş detay: Libya’da çözüme doğru
Bütün dünyanın gözü bugün Moskova'da... İç savaşın ve kaosun yıllardır bitmek bilmediği Libya'da bugün Türk ve Rus heyetler bir araya geldi. Moskova'da başlayan yuvarlak masa toplantısında bir detay dikkat çekti. Türk ve Rus heyetlerinin arasında Libya'yı da birleştiren bir boşluk bırakıldı. Türk ve Rus heyetinin önünde Türkiye ve Rusya yazan plakalar yerleştirilirken iki heyetin arasında tek bir Libya plakası yer aldı. Yıllardır savaşan tarafları bir araya getirecek toplantıda Libya heyetine 5 kişilik sandalye ayrıldı. Masalarda su, tercüme kulaklığı ve kağıt-kalem gibi detaylar hazır.
Son güncelleme: 12:39 13.01.2020