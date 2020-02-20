Son dakika… Nargile kafelere saldırdılar: Çok sayıda ölü var! Aralarında Türklerin de olduğu söyleniyor

Saldırılar yerel saatle 22.00 sıralarında Frankfurt’un 25 kilometre doğusundaki Hanau kasabasında gerçekleşti.

Saldırganlar Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Hanau kasabasındaki “Midnight” adlı bir nargile kafeyi taradı ve burada üç kişiyi öldürdü.

Ardından koyu renkli bir otomobille Arena Bar & Cafe adlı mekâna giden zanlılar, burada da beş kişiyi vurarak öldürüp olay yerinden kaçtı.

Almanya’yı dehşete düşüren bu olay, başkent Berlin’de Güldür Güldür Şov temsilinin yapıldığı Tempodrom konser salonu yakınlarında, bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan dört gün sonra yaşandı.

Alman medyası saldırganların ölü ele geçirildiği belirtiyor.

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