Son dakika… Polonya Cumhurbaşkanı Duda corona virüsüne yakalandı

Corona virüsü salgınının hız kazandığı ülkelerden Polonya’da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülkede son olarak 13 bin 600’le günlük vaka rekoru kırılırken, hastalığa yakalananlar arasına Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Blazej Spychalski, Twitter’dan bir açıklama yaparken, “Cumhurbaşkanı Duda’ya dün corona virüsü testi uygulandı. Sonuçlar pozitif çıktı. Kendisinin durumu iyi ve gerekli tüm tıbbi yardımı alıyor” ifadelerini kullandı.

YENİ KISITLAMALAR AÇIKLANDI



Polonya’da günlük vakalarda rekorlar kırılmasının ardından yeni tedbirler açıklandı. Başbakan Mateusz Morawiecki’nin açıklamasına göre, kamu alanlarında en fazla beş kişi bir araya gelebilecek, ilkokul üçüncü sınıfın üstündeki tüm öğrenciler uzaktan eğitime geçecek ve restoranlar sadece paket servis yapabilecek.

Polonya Sağlık Bakanı ise önümüzdeki haftanın pandemiyi durdurmak için belirleyici olacağını belirterek, “Eğer gidişat devam ederse, gelecek hafta günlük vaka sayısı 25 bine kadar çıkabilir” dedi.