Son dakika… Salgın hastalıkla ilgili korkutan açıklama: Dünya Sağlık Örgütü’nden kırmızı alarm

Dünyanın gözü Çin’de… 1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de sadece birkaç hafta önce patlak veren zatürre salgını korkutmaya devam ediyor… Bu sabaha karşı resmi makamların “Daha önce hayvandan insana bulaştığını düşünüyorduk ama meğer insandan insana da bulaşabiliyormuş” şeklinde bir açıklama yaptığı salgın hastalık ile ilgili panik büyüyor.

Aralık ayının ortalarında Çin’in 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinde rastlanan ve kısa süre içerisinde 6 kişinin öldüğü yüzlerce insanın da hastanelik olduğu salgından etkilenenlerin 2 bine ulaşabileceği açıklandı. Çin Ulusal Sağlık Komitesi yarın bir toplantı düzenleyerek basın açıklaması yapacaklarını duyururken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korkuları perçinleyen bir açıklama yaptı.

“SOKAĞA ÇIKMAYIN” UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü bugün yaptıkları açıklamada, bu hafta içerisinde “acil” koduyla bir toplantı düzenleneceğini ve nelerin yapılabileceğine yönelik çalışmaların başlatılacağını açıkladı. Reuters’ın “son dakika” gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamada salgın hastalığın önümüzdeki günlerde Çin’in diğer kentlerine ve diğer ülkelere de sıçrayabileceği belirtildi.

Bir tür zatürreye yol açan virüsün rastlandığı bölgelerde yetkililer halka “sokağa çıkmayın” uyarısı yaparken Reuters haber ajansının servis ettiği fotorğaflarda da başta başkent Pekin olmak üzere birçok kentte insanların hastalığa önlem olarak beyaz ağızlık ve maskeler satın aldığını aktardı.

Henüz virüs hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını açıklayan yetkililer 15 sağlık uzmanının da enfeksiyon kaptığı duyurdu. Hastalık karşısında bir aşı geliştirilemediğini açıklayan yetkililer incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

11 MİLYONLUK KENTTE ORTAYA ÇIKTI

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde de iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu.

Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor. Bu süreçte salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor. Çin dışında vakalara da rastlanmış durumda. Tayland’da iki, Japonya ve Güney Kore’de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan’ı ziyaret ettikleri de açıklandı.

DÜNYA TEYAKKUZDA

Ocak ayının sonunda Çin yeni yılını kutlayacak ülke vatandaşları hem ülke içinde hem de uluslararası seyahatler gerçekleştirecek. Çinlilerin yoğun olarak gideceği ABD, Japonya, Tayland, Singapur ve Güney Kore’de önlemler alındı.

Singapur, zatürre hastası olan ve seyahatlerinden 14 gün önceye kadar Wuhan’a gitmiş olan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu. ABD, Japonya, Tayland, Singapur ve Güney Kore’de de havaalanlarında özel birimler oluşturuldu. Bu birimler Wuhan’dan gelen yolcuları ayrıca inceleyecek.

CANLI HAYVAN SATIŞINA YASAK

Öte yandan Reuters haber ajansının yerel haber kaynaklarına dayandırdığı haberde virüsün ülke içerisinde yayıldığını aktardı. Çin’in Henan bölgesinde salgın hastalığın yayılmasının engellenmesi için canlı hayvan satışına yasak getirildiği belirtildi.

Çin’in devlet ajanslarında yer alan haberlerde 20 Ocak’ta 291 yeni hastanın tedavi altına alındığını açıkladı. Wuhan kentinin bulunduğu Hubei bölgesinde toplamda 270 hasta olduğu açıklandı. Diğer hastaların Pekin, Şangay ve Guangdong’un kuzeyinde bulunduğu belirtildi. Bu güne kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer Zhejiang kentinde de 5 vaka görüldüğünü açıkladı.

GEÇEN YIL 403.000 ÇİNLİ TÜRKİYE’YE GELDİ

Türkiye ile Çin, 1993 yılında kültürel ortaklık anlaşması imzalamıştı. Spor, eğitim ve haberleşme konusunda ortaklıkların yapıldığı bu anlaşma son yıllarda ticaretin de gelişmesiyle yoğunlaştı. Çok sayıda Türk iş insanı Çin’e giderken aynı şekilde Çin’den de çok sayıda insan Türkiye’yi ziyaret etti.

Resmi rakamlara göre 2019’un ilk 11 ayında Türkiye’ye toplam 403.000 Çinli turist geldi. Öyle ki 2018’de Çin’de “Türkiye yılı” ilan edilmişti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN TAVSİYE

Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Solunumla ilgili semptomlar, ateş, öksürük, nefes darlığı ve güç nefes alma enfeksiyon belirtilerinden bazıları olarak dikkat çekiyor.