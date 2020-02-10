Son dakika… Suriye hükümet güçleri Türk gözlem noktasını vurdu: Maalesef şehit ve yaralı var
Geçen hafta 8 askerin şehit düştüğü Suriye'den bir acı haber daha geldi... Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak duyurduğu gelişmede, Türk yetkililerin açıklamalarına yer verildi. Haberde Şam yönetimine bağlı güçlerin, Suriye'nin kuzeyindeki Taftanaz'daki gözlem noktasını vurduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında İdlib'de Suriye rejimi güçlerinin açtığı topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu, 5 askerin ise yaralandığı açıklandı.
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Son güncelleme: 15:37 10.02.2020