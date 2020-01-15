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Son dakika… Trump’ın azil sürecindeki “savcılar” belli oldu

ABD Başkanı Trump'ın azil sürecinde merakla beklenen gün geldi çattı... Demokrat Nancy Pelosi, Trump'ın azil sürecinde Senato'daki yargılamada "savcı" görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyelerini açıkladı. Pelosi, Demokrat Adam Schiff ile Demokrat Jerrold Nadler'ın ismini açıkladı.

18:22 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’ın azil sürecindeki “savcılar” belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde azil süreci Senato’ya giden üçüncü ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı… Senato’da Trump’ın yargılanacağı süreçte “savcı” görevini üstlenecek Temsilciler Meclisi üyeleri açıklandı.

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Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokrat Adam Schiff ile Demokrat Jerrold Nadler’ın bu görevi üstleneceğini duyurdu. Pelosi diğer 5 ismi de açıkladı. Pelosi’nin seçtiği “savcılar” arasında Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Val B. Demings, Jason Crow ve Sylvia Garcia yer alıyor.

AZİL SÜRECİNE GÖTÜREN SÜREÇTE NE OLMUŞTU?
Bu yaz Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2020 Başkanlık Seçimi'ndeki en büyük rakibi olması beklenen Joe Biden'a karşı bir “iyilik” beklediğini söyleyerek rakibini itibarsızlaştırmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump hakkında Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde bir oylama yapılmıştı. Oylamada Temsilciler Meclisi, Trump’ın Senato’da “yargılanmasına” karar vermişti.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: 18:31 15.01.2020
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