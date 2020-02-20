Son dakika… Türk yetkili Reuters’a konuştu! Türkiye ve Rusya’nın İdlib planını anlattı

Türkiye’nin 13 şehit verdiği İdlib için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün operasyon sinyali verirken, Rusya’dan da yanıt gecikmemişti.

Erdoğan’ın “Harekat an meselesi” açıklamalarının ardından Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, Türkiye'nin İdlib'de Suriye Ordusu'na yönelik yapacağı operasyonun en kötü senaryo olacağı savunmuş ve bu durumu önlemek için Türkiye ve Rusya arasında diyaloğun süreceğini söylemişti.



‘TAHRAN’DA BİR ARAYA GELECEKLER’

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken, bugün Reuters flaş bir iddia ortaya attı. İsmini vermeyen bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde Türkiye ve Rusya’nın İdlib için bir çözüm üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu kapsamda İdlib ve çevresinde iki ülkenin ortak devriye konusunu görüştüklerini ifade eden yetkili, güvenliğin bu sayede sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Öte yandan haberde yer alan bir başka iddiaya göre ise Türkiye, Rusya ve İran’ın önümüzdeki ay başında Tahran’da bir araya gelerek Suriye konusunu görüşecekleri öne sürüldü. Türk yetkili bu görüşmeden önce bir Rus heyetinin Ankara’ya gelebileceğini de sözlerine ekledi.