Son dakika… Ülkeyi karıştıran görüntü: Corona hastalarını bikiniyle tedavi etmeye çalıştı

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü haline gelen Rusya’da çekilen görüntüler ülkeyi karıştırdı… Ülkenin batısındaki Tula kentindeki Bölge Hastanesi’nde görevli ve ismi açıklanmayan bir hemşirenin bikini üzerine sadece şeffaf koruyucu önlük giyerek hastaları tedavi etmeye çalışması üzerine ülkede yeni bir tartışma başladı.

Hemşire hakkında soruşturma başlatılırken, ismi açıklanmayan genç hemşireye ceza da verildi. Corona virüsü salgını hastalarının tedavi gördüğü enfeksiyon hastanesinde yaşanan olayın ardından hemşireye, “Koruyucu giysi giymeyerek hem hastaların hem de kendisinin sağlığını riske attığı için” uyarı cezası verilmesine karar kılındı.

SAVUNMASINDA “AMA HAVA ÇOK SICAK” DEDİ

Hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklandı. İsmi açıklanmayan hemşire ise, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.