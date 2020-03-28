Son dakika… Ve Trump imzayı koydu! Corona virüsüne karşı rekor

ABD küresel ölçekte en fazla teyitli corona virüsü vakasının bulunduğu ülke konumuna gelirken, Başkan Trump, 2 trilyon dolarlık (yaklaşık 13 trilyon lira) paketin, “önceki herhangi bir yardım yasasının iki katı büyüklüğünde” olduğunu ifade etti.

Donald Trump, tarihi imzayı Beyaz Saray’da düzenlenen törenle attı. Demokrat siyasetçilerin davet edilmediği imza seremonisinde konuşan Trump, iki partiye de “ayrılıkları bir kenara bırakıp Amerika’yı önceledikleri” için teşekkür etti.

Trump, “Bu paket milletimizin ailelerine, işçilerin ve işletmelerine acil ihtiyaç duyulan yardımı sunacaktır” dedi.

Corona virüsüne karşı ABD yönetiminin alacağı ekonomik tedbirlere ilişkin yasa iki gün önce Senato’dan geçmiş, dün de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

ABD’de çarşamba günü işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı rekor kırmış ve 21 Mart haftasında 3.3 milyona fırlamıştı.