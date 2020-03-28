Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Ve Trump imzayı koydu! Corona virüsüne karşı rekor

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke tarihinin şimdiye kadarki en büyük (2 trilyon dolar) teşvik paketini onayladı.

Sozcu.com.tr
08:07 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ve Trump imzayı koydu! Corona virüsüne karşı rekor

ABD küresel ölçekte en fazla teyitli corona virüsü vakasının bulunduğu ülke konumuna gelirken, Başkan Trump, 2 trilyon dolarlık (yaklaşık 13 trilyon lira) paketin, “önceki herhangi bir yardım yasasının iki katı büyüklüğünde” olduğunu ifade etti.

Donald Trump, tarihi imzayı Beyaz Saray’da düzenlenen törenle attı. Demokrat siyasetçilerin davet edilmediği imza seremonisinde konuşan Trump, iki partiye de “ayrılıkları bir kenara bırakıp Amerika’yı önceledikleri” için teşekkür etti.

Trump, “Bu paket milletimizin ailelerine, işçilerin ve işletmelerine acil ihtiyaç duyulan yardımı sunacaktır” dedi.

Corona virüsüne karşı ABD yönetiminin alacağı ekonomik tedbirlere ilişkin yasa iki gün önce Senato’dan geçmiş, dün de Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti.

ABD’de çarşamba günü işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı rekor kırmış ve 21 Mart haftasında 3.3 milyona fırlamıştı.

ABD Çarşamba Corona Dolar Donald Trump işsizlik maaşı son dakika
Son güncelleme: 08:23 28.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more