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Son dakika… Yunanistan işin dozunu kaçırdı: Kıta sahanlığını artıracağız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan'ın batısındaki kıta sahanlığını genişletmek için çalışma içinde olduğunu duyurdu. Miçotakis, 6 millik kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak için tasarı hazırlığını yakında sunacaklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
13:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Yunanistan işin dozunu kaçırdı: Kıta sahanlığını artıracağız

Doğu Akdeniz’deki gerilimi dindirmek için her fırsatta diyalog çağrısı yapan fakat buna rağmen sürekli bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik hamlelerde bulunan Yunanistan’dan skandal bir açıklama daha geldi…

Bugün İtalya, Rum Kesimi ve Fransa ile birlikte Doğu Akdeniz’de tatbikata başlayarak provokasyonlarını sürdüren Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis bugün mecliste açıklamalarda bulundu.

İKİ KATINA ÇIKARACAK
Miçotakis, Yunanistan’ın batısındaki kıta sahanlığını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için yasa tasarısı hazırlandığını ve bunun yakında meclise geleceğini duyurdu.

Miçotakis Yunanistan ile İtalya ve Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz anlaşmalarının tartışıldığı mecliste söz alıp İyon Denizi’ndeki planlarını duyurdu.

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Fransa İtalya Mısır son dakika söz Yunanistan
Son güncelleme: 14:17 26.08.2020
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