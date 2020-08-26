Son dakika… Yunanistan işin dozunu kaçırdı: Kıta sahanlığını artıracağız

Doğu Akdeniz’deki gerilimi dindirmek için her fırsatta diyalog çağrısı yapan fakat buna rağmen sürekli bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik hamlelerde bulunan Yunanistan’dan skandal bir açıklama daha geldi…

Bugün İtalya, Rum Kesimi ve Fransa ile birlikte Doğu Akdeniz’de tatbikata başlayarak provokasyonlarını sürdüren Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis bugün mecliste açıklamalarda bulundu.



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Miçotakis, Yunanistan’ın batısındaki kıta sahanlığını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmak için yasa tasarısı hazırlandığını ve bunun yakında meclise geleceğini duyurdu.

Miçotakis Yunanistan ile İtalya ve Yunanistan ile Mısır arasındaki deniz anlaşmalarının tartışıldığı mecliste söz alıp İyon Denizi’ndeki planlarını duyurdu.