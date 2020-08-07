Son dakika… Yunanistan Kipi Sınır Kapısı’nı kapatacak

Yunanistan, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nı kapatacağını açıkladı.

KISITLAMANIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

Yapılan açıklamada Kipi Gümrük Kapısı TIR aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacağı belirtilirken;

“Yunanistan Kipi Gümrük Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 07.08.2020 tarihinde saat 23.00’den başlamak üzere 08.08.2020 saat 07.00’ye kadar Kipi Gümrük Kapısı, TIR aracı, ticari araç, otomobil ve yolcu giriş-çıkış işlemlerine kapatılacaktır. Kısıtlamanın sonraki zamanlarda devam edip, etmeyeceği ise İpsala Gümrük Müdürlüğü'müze bildirilecektir” ifadeleri kullanıldı.