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Suriyelilerin İdlib’den kaçışı görüntülendi!

İdlib'de Esad güçlerinin saldırılarından kaçan Suriyelilerin güvenli bölgelere geçişi Basuta bölgesinde görüntülendi.

19:05 -
Haberler Dünya

Esad güçlerinin saldırıları sonucu yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında Suriyelinin evlerini terk ettiği ve güvenli bölgelere göç ettiği bildiriliyor.

İdlib ile Afrin arasındaki Basuta bölgesinde gün içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Binlerce aracın kilometrelerce uzayan kuyrukta Afrin’e ve Azez’e doğru ilerlemeye çalıştığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, aralık ayından bu yana yaklaşık 700 bin Suriyelinin, Rus destekli hükümet güçleri operasyonları nedeniyle yerinden olduğu belirtilmişti.

Açıklamada Suriyelilerin Türkiye sınırına ilerlediği kaydedilmişti.

Ankara’daki Türk ve Rus heyeti arasındaki görüşmede de Türkiye’nin Rusya’yı uyardığı ifade edilmişti. DHA

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Son güncelleme: 19:11 11.02.2020
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