Suudilerde İsrail anlaşması çatlağı! Kral ve Prens Selman’ın arası açıldı

Orta Doğu’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlayıp Bahreyn’le devam eden İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararlarının yankıları sürüyor.

Söz konusu anlaşmalar kapsamında İsrail’in Batı Şeria’daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı belirtilirken, sırada başka ülkeler de olduğu iddia edildi. BAE, Mısır, Ürdün ve Bahreyn, İsrail’le tam diplomatik ilişki kuran ülkeler olurken, Suudi Arabistan, Umman, Sudan ve Fas gibi ülkelerin de benzer bir karar alabileceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın da İsrail’le anlaşma yapmasını beklediğini açıklarken, bu gelişmeler ülkeyi karıştırdı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), söz konu iddialar nedeniyle Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın arasının açıldığını yazdı.

İRAN’A KARŞI BİRLİKTE HAREKET



Stephen Kalin, Summer Said ve Felicia Schwartz imzalı makalede, İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi konusunda Kral ve Veliaht Prens’in farklı görüşlere sahip olduğu belirtildi. Prens Selman, İsrail’le ekonomik ilişkiler kurarak İran’a karşı beraber hareket etme taraftarıyken, babası ise İsrail boykotunu sürdürerek Filistin’e olan desteği devam ettirmeyi savunuyor.

İsrail ve BAE’nin 13 Ağustos’ta imza attığı anlaşma Kral Selman’ı şoka uğrattı. Anlaşmadan haberdar olan oğlunun kendisine haber vermemesine kızan Kral Selman, Dışişleri Bakanı’na talimat vererek Filistin’e olan destek mesajının yinelenmesini istedi.

‘KARŞILIĞI AĞIR OLUR’



Baba ve oğul arasındaki bu krizin daha da derinleşip derinleşmeyeceği merak konusu olurken, WSJ Suudi Arabistan’ın eski ABD Büyükelçisi Türki bin Faysal el Suud’un da sözlerine yer verdi. Türki bin Faysal el Suud verdiği açık mesajda, “Eğer Birleşik Arap Emirlikleri’nin kararını takip edecek bir Arap ülkesi olursa bunun bir karşılığı olacaktır. Bu yüksek bir bedel olur” ifadelerini kullandı.