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Trump: Biz kazanacağız

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz kazanacağız. Yüz binlerce kişi DC'de (Washington) desteklerini gösteriyor" dedi.

Güncellenme: 00:14, 15/11/2020
Haberler Dünya
Trump: Biz kazanacağız

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden destekçileri tarafından ülkenin başkenti Washington’da başkanlık seçim sonuçlarına karşı düzenlenen yürüyüşe dair açıklamada bulundu.

“Biz kazanacağız” diyen Trump, “Yüz binlerce kişi DC’de (Washington) desteklerini gösteriyor. Onlar, hileli ve yozlaşmış bir seçimi desteklemeyecekler” ifadelerini kullandı.

ABD'de başkanlık seçimlerini kıyasıya bir yarış sonucunda Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önünde tamamlayan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden kazanmıştı.

Biden, Trump’ın cepte gördüğü eyaletlerden Arizona’da da kazanarak delege sayısını 290’a çıkarmıştı.

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