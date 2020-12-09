Trump imzaladı! Corona aşısında ABD’liler öncelikli olacak

Beyaz Saray’da düzenlenen Warp Speed Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre, ekibinin corona virüsü aşısının geliştirilmesi için tüm olanakları seferber ettiğini belirten Trump, “FDA, bir aşıyı onaylamaya birkaç gün uzakta, onlara baskı yapıyoruz. Aşı onayı alır almaz geniş çapta dağıtımına başlanacak” dedi.

“10 MİLYONLARCA DOZ AŞI HAZIR OLACAK”

Corona virüsü aşı çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için 14 milyar dolardan fazla bütçe ayrıldığını ve Moderna ile Pfizer’in ardından Johnson and Johnson’ın da aşı çalışmalarında hız kazanacağını belirten Trump, “FDA birkaç gün içinde Moderne aşısına onay verecek. Bu ay 10 milyonlarca doz aşı hazır olmuş olacak” ifadesini kullandı.

“NORMALE DÖNECEĞİMİZ UMUYORUZ”

Eyalet valilerine corona aşısının uygulanması sırasında ABD’lilere öncelik verilmesine ilişkin çağrıda bulunan Trump “Corona aşısı ölümleri ve hastaneye yatışları önemli miktarda azaltacak. Kısa süre içerisinde normale döneceğimizi umuyoruz” dedi.

Corona aşısının ücretsiz olacağını belirten Trump, “Amerikalılar corona aşısı için öncelikli olacak. Aşı daha sonra diğer ülkelere gönderilecek. Gerekirse bu konuda Savunma Üretim Yasası’nı da devreye sokarız ama buna gerek kalmayacak” şeklinde konuştu.

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