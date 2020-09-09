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Trump, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi... Geçen yıllarda Kuzey Kore-Güney Kore arasındaki normalleşme sürecine katkıları dolayısıyla takdir edilen ve "Nobel'e aday gösterilmeli" denilen Trump, bu yıl başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşması yüzünden aday gösterildi.

Sozcu.com.tr
12:49 -
Haberler Dünya
Trump, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Başta Türkiye, Filistin ve İran olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çeken Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşması ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… Norveçli sağcı siyasetçi Christian Tybring-Gjedde, ABD Başkanı Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail’in diplomatik ilişkilerinin normale dönmesi ve ticaretin tekrar başlamasına yönelik anlaşmada arabulucu olan ABD’nin hamlelerinin önemli olduğunu söyleyen Tybring-Gjedde, “Trump’ı aday gösterdim bunun için de 3 sebep var. Birincisi ülkelerle ilişkiyi güçlendirdi, bunu müzakere ederek gerçekleştirdi. Silahları ve askerleri azalttı. Orta Doğu’daki askeri gücü azalttı. Üçüncü kriterim de barışı desteklemesi ve büyük çabalar göstermesi” dedi.

Trump’tan önce aday gösterilen eski ABD başkanları Barack Obama, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson ve Jimmy Carter bu ödülü kazanmıştı.

ANKARA  ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilişkilerin normalleşmesi ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması kararı sonrasında Ankara çok sert ifadeler kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu riyakar davranışını tarih de bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir. Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır” açıklamasını yapmıştı.

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Son güncelleme: 13:02 09.09.2020
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