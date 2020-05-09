Türkiye coronayla mücadele ederken işte sınırın diğer tarafındaki manzara!

Corona virüsüyle mücadele dünya genelinde sürerken, Türkiye’nin güney sınırının ötesindeki durum da merak konusu. Resmi rakamlara göre ilk vakanın 22 Mart’ta görüldüğü Suriye’de, hastalık bulaşan 47 kişiden şimdiye dek üç kişi hayatını kaybetti.

Şehirlerarası seyahat yasağı uygulanan ülkede milletvekili seçimlerinin de 19 Temmuz’a ertelendiği duyurulmuştu. Rakamların bu kadar düşük seyretmesinin altında yapılan test sayısının düşük olma ihtimali tartışılırken, uluslararası ajanslar ülkedeki son durumu görüntüledi.

Reuters’ın çektiği fotoğraflara göre İdlib’de bir karantina merkezi oluşturuldu. Corona salgını başladıktan sonra Türkiye sınırından girenlerin burada toplandığı ve test yapılarak bekletildiği belirtiliyor.

İç savaşın en çok yıkıma yol açtığı Halep’in Atarib bölgesinde ise görüntü daha farklı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar yapanları görüntüleyen Reuters, herhangi bir önlem olmaksızın genç yaşlı birçok kişinin yan yana olduğuna dikkat çekti.

Başkent Şam’da önlemlerin biraz daha fazla uygulandığı söylenebilir. Şehirdeki camilere gidenler girişte durdurulurken, dezenfeksiyon işlemi uygulandıktan sonra içeri alınıyor. Caminin içine girenler de aralıklar bırakarak ibadet ediyor.