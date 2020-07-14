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‘Türkiye, Rus turistleri kabul edeceğini resmi olarak bildirdi’

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkenin belirli koşullar altında Rus turistleri kabul etmeye hazır olduğunu resmi olarak bildirdiğini söyledi.

19:36 -
Haberler Dünya
‘Türkiye, Rus turistleri kabul edeceğini resmi olarak bildirdi’

Sputnik’teki habere göre Lomidze, belirli koşullar çerçevesinde Rus turistleri kabul etmeye hazır olduklarını resmi olarak bildiren ülkeleri sıraladı.

Lomidze, “Bunlar Türkiye, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Maldivler, Hırvatistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkeler kesin turistik güzergâhlar ve Rusya pazarındaki yüksek talepten faydalanıyorlar” dedi.

Rus turistler Türkiye’deki turizm sektörünün lokomotiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Fotoğraf: DHA

TURİSTLERDEN BELGE İSTENİYOR

Lomidze ayrıca her yerde salgın nedeniyle belli başlı kısıtlamaların mevcut olduğunu, birçok ülkede sınırı geçen turistin Covid-19 taşımadığına dair belge istendiğini belirtti.

Lomidze, yakın zamanda Rus turistleri kabul etmeye hazır olan ülkelerin sayısının artabileceğini ifade etti.

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Birleşik Arap Emirlikleri Çin Corona Dominik Hırvatistan Küba Meksika Mısır Rusya Türkiye
Son güncelleme: 19:43 14.07.2020
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