‘Türkiye, Rus turistleri kabul edeceğini resmi olarak bildirdi’

Sputnik’teki habere göre Lomidze, belirli koşullar çerçevesinde Rus turistleri kabul etmeye hazır olduklarını resmi olarak bildiren ülkeleri sıraladı.

Lomidze, “Bunlar Türkiye, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Maldivler, Hırvatistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkeler kesin turistik güzergâhlar ve Rusya pazarındaki yüksek talepten faydalanıyorlar” dedi.

TURİSTLERDEN BELGE İSTENİYOR

Lomidze ayrıca her yerde salgın nedeniyle belli başlı kısıtlamaların mevcut olduğunu, birçok ülkede sınırı geçen turistin Covid-19 taşımadığına dair belge istendiğini belirtti.

Lomidze, yakın zamanda Rus turistleri kabul etmeye hazır olan ülkelerin sayısının artabileceğini ifade etti.

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