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Türkiye’de tartışma yaratan corona aşısı iddiasını Çin yalanladı

"Çin'in corona virüsü aşısının Çin'de kullanılması yasak" iddiasına yalanlama geldi. Çin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:46, 30/12/2020
Haberler Dünya
Türkiye’de tartışma yaratan corona aşısı iddiasını Çin yalanladı

Çin’de üretilen ve Türkiye’ye getirilen corona virüsü(Covid-19) aşısının Faz-3 aşamasında olduğu için Çin’de kullanımının yasak olduğu öne sürülmüştü.

İddiaya göre, Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bugün Türkiye‘ye ulaşan corona virüsü aşısının Çin’de yasak olduğunu söylediği iddia edildi.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu söz konusu iddiayı yalanladı. Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, “Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin’de aşının yasak olduğunu söylememiştir” ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bir yalan haber daha.

* Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin’de aşının yasak olduğunu söylememişti.

* Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin’de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin’de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır.

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Yayınlanma Tarihi:23:34,